Четверых чиновников арестовали на Камчатке по делу о коррупции

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке избрал меру пресечения для пятерых муниципальных чиновников, проходящих по уголовному делу о коррупции в Елизово - втором по величине городе региона, сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Двоим фигурантам суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, двоих отправил под домашний арест, а единственной в этой компании женщине избрал запрет определенных действий", - сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя ведомства Анна Щанкина.

Она уточнила, что среди фигурантов - бывшие и действующие чиновники администрации Елизовского городского поселения. Им инкриминируются статьи о растрате, взятках и превышении полномочий.

По данным следствия, с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года эти чиновники за взятки в общей сумме более 3 млн рублей организовали незаконное отчуждение не менее 29 земельных участков, находившихся в собственности муниципалитета.

Они же организовали предоставление в аренду не менее 25 земельных участков с фиктивным видом разрешенного использования "ведение огородничества", чтобы исключить проведение торгов. Позже они организовали продажу земельных наделов по заниженной стоимости.

Бюджету РФ причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей.

Уголовное дело расследуется при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.

Местные СМИ пишут, что один из фигурантов - первый заместитель главы администрации Петропавловска-Камчатского, который ранее был главой города Елизово. Остальные - врио главы администрации Елизовского городского поселения, руководители городских управлений архитектуры и имущественных отношений, а также экс-руководитель контрольно-счетной палаты города Елизово.