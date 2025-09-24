Незаконную регистрацию более 1,5 тыс. сим-карт выявили красноярские полицейские

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Двух красноярцев и жителя Иркутской области подозревают в незаконной регистрации более 1,5 тыс. абонентских аккаунтов мобильной связи, сообщает в среду пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

По версии следствия, в ноябре 2024 года трое партнеров федерального оператора связи начали предоставлять услуги и сервисные операции, связанные с регистрацией сим-карт, и незаконно приобрели сканы паспортов граждан.

"Заполучив конфиденциальную информацию, они использовали мобильное приложение сотрудника для регистрации более 1,5 тыс. новых аккаунтов. После этого новые сим-карты продавались на онлайн торговых площадках по 150 рублей за штуку", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 5 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, совершенные группой лиц).

Все зарегистрированные абонентские номера заблокированы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.