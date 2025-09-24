Поиск

ДЭК грозит обесточить объекты строительства космодрома "Восточный" из-за долгов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) намерено с конца сентября приостановить поставку электроэнергии на объекты строительства космодрома "Восточный" в Амурской области из-за долгов генподрядчика - производственно-строительного объединения (ПСО) "Казань", сообщает пресс-служба энергокомпании.

"ООО "ПСО "Казань" с октября 2024 года не оплачивает счета за электроэнергию на сумму 48 млн рублей. ДЭК в установленном порядке многократно обращалась к ООО ПСО "Казань", но запросы энергетиков игнорируются, оплата счетов не производится", - говорится в сообщении.

Энергетики заранее предупредили подрядчика, что если задолженность не будет погашена, то 30 сентября поставка электроэнергии на объекты строительства ПСО "Казань" будет прекращена. Параллельно взыскание задолженности ведется в судебном порядке.

Отмечается, что, несмотря на большой долг, ДЭК продолжает выполнять все обязательства по бесперебойному электроснабжению объектов космодрома. "Энергокомпания несет затраты на покупку электроэнергии у генерирующих предприятий Дальнего Востока, на передачу электроэнергии по сетям, осуществляет платежи в адрес инфраструктурных организаций", - отметили в ДЭК.

Между сторонами в феврале 2020 года заключен договор энергоснабжения стройплощадки стартового комплекса "Ангара". Расчет с ПАО "ДЭК" как с энергосбытовой компанией по данному договору осуществляется по технологическому присоединению к энергооборудованию АО "ЦЭНКИ" - космодром "Восточный".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием ПСО "Казань" по поводу требований ДЭК.

Как сообщалось, в феврале текущего года ДЭК сообщала о намерении отключить из-за 25,6 млн рублей долга генподрядчика одну из точек присоединения на строительной площадке стартового комплекса "Ангара".

В мае прошлого года ПАО "ДЭК" направило первый иск к ПСО "Казань". До этого момента задолженность за потребленную энергию не превышала одного-двух месяцев. В итоге накопленные к моменту иска долги были погашены

