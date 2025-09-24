В проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие аэродромов заложено 203 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Государство в 2026-2028 годах планирует направить 202,6 млрд рублей на финансирование федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов".

Такая сумма заложена в проекте федерального бюджета на новую трехлетку, внесенном в правительство, сообщил Минфин. Всего в период до 2030 года планируется реконструировать и построить не менее 75 аэродромов.

В целом до 2030 года запланирована модернизация 129 аэродромов. Объем необходимого финансирования в 2025-2030 годах оценивался Минтрансом в более 522 млрд рублей, включая 366 млрд рублей средств из федерального бюджета, 128 млрд - из внебюджетных источников, 29 млрд - за счет регионов.

На 76 аэродромах планируются работы по реконструкции и новому строительству. При этом 28 из них будут обновлены в рамках концессионных соглашений с инвесторами. Вклад госбюджета составит от 20% до 90% стоимости проекта в зависимости от пассажиропотока аэропорта, поясняли в Минтрансе. Для компенсации частных инвестиций в сентябре этого года был узаконен инфраструктурный сбор с авиакомпаний. Еще более 50 небольших региональных аэродромов ожидает капитальный ремонт. Источником финансирования этих работ являются повышенные аэронавигационные сборы с авиаперевозчиков, которые начали взиматься с конца прошлого года.

Модернизация аэродромов в конечном итоге будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, тарифная нагрузка на одного пассажира, по оценке авиавластей, в среднем составит 150 рублей.

В сообщении Минфина о внесении проекта бюджета в правительство также говорится, что объем финансирования дорожного хозяйства в предстоящую трехлетку превысит уровень предшествующих лет. На эти цели в проекте предусмотрено 4,6 трлн рублей.