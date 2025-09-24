ОСК в 2025 году ждет свыше 400 млрд руб. выручки по РСБУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2025 года может получить свыше 400 млрд рублей выручки, сообщил журналистам глава ОСК Андрей Пучков.

"Мы планируем, что выручка (по РСБУ) будет превышать 400 млрд рублей по этому году", - сказал Пучков на брифинге в рамках проходящей в Петербурге международной выставки и конференции "Нева".

Он напомнил, что в прошлом году АО "ОСК" (головная структура корпорации) впервые за долгий период вышла в прибыль, но в корпорации есть убыточные предприятия. "Планируем, что (финансовый) результат (головной структуры - ИФ) этого года будет сопоставим с прошлогодним", - отметил глава ОСК.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.