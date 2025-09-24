Поиск

ОСК в 2025 году ждет свыше 400 млрд руб. выручки по РСБУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2025 года может получить свыше 400 млрд рублей выручки, сообщил журналистам глава ОСК Андрей Пучков.

"Мы планируем, что выручка (по РСБУ) будет превышать 400 млрд рублей по этому году", - сказал Пучков на брифинге в рамках проходящей в Петербурге международной выставки и конференции "Нева".

Он напомнил, что в прошлом году АО "ОСК" (головная структура корпорации) впервые за долгий период вышла в прибыль, но в корпорации есть убыточные предприятия. "Планируем, что (финансовый) результат (головной структуры - ИФ) этого года будет сопоставим с прошлогодним", - отметил глава ОСК.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.

ОСК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал проект бюджета-2026 сбалансированным

Самарский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов

Бюджет в 2026-2028 гг. потратит 1,8 трлн руб. на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми

Бюджет в 2026-2028 гг. потратит 1,8 трлн руб. на субсидирование ставки по ипотеке для семей с детьми

"Газпром нефтехим Салават" снова атакован беспилотниками

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

ДЭК грозит обесточить объекты строительства космодрома "Восточный" из-за долгов

"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь перехватили 70 украинских БПЛА над пятью регионами и Черным морем

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,9% на заявлениях Трампа

Военная операция на Украине

Отражена атака БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7223 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });