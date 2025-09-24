Поиск

Песков сообщил, что Трамп и Путин обсуждали в том числе острые темы

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уровень отношений президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволяет им обсуждать острые темы, включая Украину, заявил радио РБК пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные посылы, которые дают возможность понимать позицию стран и причины той или иной позиции", - сказал он.

Он также заявил, что Трамп не может не видеть готовности России к мирному урегулированию.

"Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю, принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично высоко ценит", - добавил Песков.

Что касается консультаций с США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях идут вяло, то результатов они пока почти не принесли.

"Этот трек идет вяло, результативность там близка к нулевой, хотя какая-то жизнь теплится и по-прежнему идут разговоры, когда проводить следующий раунд переговоров", - сказал Песков.

По его словам, в отношениях России и США так много сложностей, что не стоит ожидать сиюминутного прорыва.

"По-прежнему, к нашему сожалению, американская сторона индексирует любые переговоры, любые процессы сотрудничества только на украинское урегулирование", - добавил Песков.

Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп Владимир Путин
