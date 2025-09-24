Поиск

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского
Фото: Andy Soloman/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что России предлагали провести встречу с Украиной на высшем уровне в Казахстане.

В эфире радио РБК Песков отметил, что украинцы "сыпят большим количеством предложений", и перед тем, как речь пошла о Казахстане, упоминали страны, которые "абсолютно неприемлемы" для России в качестве места встречи. В качестве примера Песков привел Швейцарию и Австрию, отметив, что они "де-факто уже не являются нейтральными".

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин выдвигал идею об организации таких переговоров в Москве.

