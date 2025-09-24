Туроператоры посоветовали россиянам оформлять биометрические загранпаспорта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры рекомендуют российским туристам оформлять биометрические паспорта для путешествий за границу, это связано с постепенным внедрением автоматизированного паспортного контроля в ЕС.

"Все больше стран мира активно внедряют системы автоматизированного паспортного контроля, рассчитанные именно на биометрические документы. Во-вторых, такие паспорта обладают повышенной износостойкостью, содержат больше страниц для виз и штампов и действуют в два раза дольше - 10 лет вместо 5. Хотя единая практика признания паспортов в Шенгенской зоне пока окончательно не сформирована, тенденция движется именно в сторону повсеместного принятия биометрии, и новые правила могут вступить в силу в любой момент", - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), теперь при выдаче шенгенской визы в пятилетний паспорт консульство обязательно ставит отметку, в какие именно страны Шенгенской зоны владельца такого документа могут не пропустить.

"Эра пятилетних паспортов подходит к концу. Европа планомерно переходит на полномасштабную биометрию. Ключевым шагом в этом процессе станет запуск системы въезда/выезда (EES), запланированный на 12 октября этого года. Эта система будет фиксировать данные о каждом пересечении границы, и для ее корректной работы требуются современные биометрические документы", - пояснили в объединении.

Там также советуют туристам с пятилетним паспортом внимательно изучить пометки в шенгенской визе. Если в списке ограничений указана страна, которая входит в ваш маршрут, въезд в нее будет запрещен. При планировании новых поездок следует ориентироваться на получение десятилетних биометрических загранпаспортов.