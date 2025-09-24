Поиск

Туроператоры посоветовали россиянам оформлять биометрические загранпаспорта

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры рекомендуют российским туристам оформлять биометрические паспорта для путешествий за границу, это связано с постепенным внедрением автоматизированного паспортного контроля в ЕС.

"Все больше стран мира активно внедряют системы автоматизированного паспортного контроля, рассчитанные именно на биометрические документы. Во-вторых, такие паспорта обладают повышенной износостойкостью, содержат больше страниц для виз и штампов и действуют в два раза дольше - 10 лет вместо 5. Хотя единая практика признания паспортов в Шенгенской зоне пока окончательно не сформирована, тенденция движется именно в сторону повсеместного принятия биометрии, и новые правила могут вступить в силу в любой момент", - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), теперь при выдаче шенгенской визы в пятилетний паспорт консульство обязательно ставит отметку, в какие именно страны Шенгенской зоны владельца такого документа могут не пропустить.

"Эра пятилетних паспортов подходит к концу. Европа планомерно переходит на полномасштабную биометрию. Ключевым шагом в этом процессе станет запуск системы въезда/выезда (EES), запланированный на 12 октября этого года. Эта система будет фиксировать данные о каждом пересечении границы, и для ее корректной работы требуются современные биометрические документы", - пояснили в объединении.

Там также советуют туристам с пятилетним паспортом внимательно изучить пометки в шенгенской визе. Если в списке ограничений указана страна, которая входит в ваш маршрут, въезд в нее будет запрещен. При планировании новых поездок следует ориентироваться на получение десятилетних биометрических загранпаспортов.

АТОР РСТ Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два человека погибли и трое пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск

Песков заявил, что с каждым днем переговорные позиции Киева будут ухудшаться

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Кремле увидели в требованиях Трампа попытку заставить мир покупать нефть в США

Песков выразил несогласие с рядом высказываний Трампа о конфликте РФ и Украины

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Путин освободил Краснова от должности генпрокурора РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ
Военная операция на Украине

Кремль заявил о полном обеспечении потребностей СВО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7227 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ68 материалов
Бюджет РФБюджет РФ52 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });