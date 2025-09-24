Российские военные завершают операцию по взятию под контроль Кировска

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" завершает операцию по установлению контроля над Кировском в ДНР, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, за прошедшие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР.

"Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - сказали в Минобороны.