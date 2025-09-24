Поиск

Российские военные завершают операцию по взятию под контроль Кировска

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" завершает операцию по установлению контроля над Кировском в ДНР, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, где российские штурмовые подразделения вышли на северо-западные окраины", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, за прошедшие сутки подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Болдыревки, Колодезного, Петровки, Смородьковки, Староверовки в Харьковской области, Масляковки и Ямполя в ДНР.

"Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - сказали в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
ДНР Минобороны Кировск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Два человека погибли и трое пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск

Песков заявил, что с каждым днем переговорные позиции Киева будут ухудшаться

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Кремле увидели в требованиях Трампа попытку заставить мир покупать нефть в США

Песков выразил несогласие с рядом высказываний Трампа о конфликте РФ и Украины

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором РФ

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Путин освободил Краснова от должности генпрокурора РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ

Игорь Краснов назначен главой Верховного суда РФ
Военная операция на Украине

Кремль заявил о полном обеспечении потребностей СВО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7227 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ68 материалов
Бюджет РФБюджет РФ52 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });