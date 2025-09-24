Военные РФ нанесли удар по подстанции, обеспечивающей работу предприятий ВПК Украины

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен удар по электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины и производственным цехам предприятия "Мотор Сич".

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич"", - заявили в Минобороны РФ в среду.

В ведомстве сообщили, что также нанесены удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 136 районах.