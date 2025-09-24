Первым вице-спикером Совета Федерации вновь избран Андрей Яцкин

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Андрей Яцкин переназначен на должность первого вице-спикера Совета Федерации.

По итогам прошедших региональных выборов он подтвердил полномочия сенатора от исполнительного органа государственной власти Ростовской области. В связи с этим состоялось его переназначение: на заседании Совета Федерации в среду сенаторы единогласно вновь избрали Яцкина первым заместителем председателя палаты. Эту должность он занимает с сентября 2020 года.