НКХП работает в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП, входит в группу "ОЗК"), один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна, продолжает работу в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Юрий Медведев.

"Предприятие работает в штатном режиме. Повреждения инфраструктуры терминала нет", - сказал Медведев.

Он добавил, что на время атаки сотрудники НКХП были эвакуированы в укрытия.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что в среду Новороссийск подвергся атаке беспилотников по центру города. По предварительной информации, два человека погибли, еще три пострадали. Повреждения получили жилые дома, здание гостиницы. Отражение атаки продолжается.

Все службы переведены в режим повышенной готовности.

НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в акватории Азово-Черноморского бассейна. Общая емкость хранения составляет 250 тыс. тонн, глубины у причальной стенки позволяют обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.