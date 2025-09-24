Поиск

Ограничение доступа к схемам расположения месторождений одобрено в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий ограничение доступа к специальным картам (схемам) с информацией о месторождениях полезных ископаемых.

Законопроект № 971269-8 был внесен в парламент в июле. Он меняет статьи 3 и 25 закона "О недрах".

Законопроект предусматривает отказ от размещения в открытом доступе специальных карт-схем с указанием месторождений полезных ископаемых, их границ и границ предоставленных в пользование участков недр. Доступ к этим сведениям будет предоставляться только пользователям, авторизованным на едином портале госуслуг и зарегистрированным в ФГИС "Единый фонд геологической информации".

"Требуется, с учетом текущей ситуации, ограничить доступ к чувствительной информации с точки зрения национальной безопасности о минерально-сырьевой базе в сети Интернет", - объяснял ранее замдиректора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды Александр Темнов.

Соответствующие карты-схемы размещались Роснедрами в открытом доступе для того, чтобы субъекты, владеющие земельными участками за границами населенных пунктов, могли получить информацию о наличии в их пределах месторождений полезных ископаемых. Эта информация необходима, в частности, при подготовке к возведению объектов капитального строительства.

При новом порядке заявитель не будет получать доступ ко всей карте, ему будет предоставлена информация только в отношении его участка (по координатам), в формате "да/нет" (имеются запасы полезных ископаемых или отсутствуют).

Тенденция к закрытию информации о месторождениях наблюдается с начала года. Прежде общедоступные ресурсы Росгеолфонда (реестры участков недр и лицензий, работ по геологическому изучению недр и т.п.) в феврале стали требовать авторизации через "Госуслуги". В мае было опубликовано распоряжение правительства № 679 "О приостановлении действия пункта 21 Положения о ФГИС "Единый фонд геологической информации о недрах", предполагающее ограничение доступа к данным ресурсам до конца 2027 года. В июне перечень доступной даже авторизованным пользователям информации был существенно сокращен. Так, в реестре участков недр и лицензий теперь доступны лишь данные о номере лицензии, дате его присвоения, регионе и федеральном округе, где находится участок недр.

