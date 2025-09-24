Упрощение внесения средств в депозит арбитража при банкротстве граждан одобрено в I чтении

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 960743-8, который уточняет порядок внесения денежных средств в депозит арбитражного суда при банкротстве граждан. Документ устраняет необходимость подачи плательщиком отдельного заявления для привязки платежа к конкретному делу.

Законопроект предусматривает, что при внесении гражданином-должником или конкурсным кредитором денежных средств в депозит арбитражного суда в платежном документе должен сразу указываться номер дела о банкротстве. Сейчас зачисление, учет и отнесение такого платежа к конкретному делу осуществляется на основании последующего письменного заявления плательщика. Таким образом, учет платежей осуществляется два раза: первый раз - по плательщику и второй раз - по номеру дела после подачи плательщиком письменного заявления.

"Принятие законопроекта позволит сократить трудозатраты работников аппаратов арбитражных судов и исключить для плательщика необходимость подачи отдельного письменного заявления", - отмечается в заключении думского комитета по собственности.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.