Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - На фоне атак ВСУ на Краснодарский край в Сочи в превентивных целях эвакуируют людей с пляжей, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем телеграм-канале в среду.

"В связи с сегодняшними атаками (...) на Краснодарский край с использованием безэкипажных катеров в акватории Черного моря городским оперативным штабом Сочи принято решение провести превентивные меры - эвакуацию отдыхающих на пляжах. В данную минуту ситуация на территории курорта штатная", - написал Прошунин.

В среду центр Новороссийска был атакован беспилотниками. По последним данным, из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу. Также повреждены 20 машин, три из которых сгорели полностью. По последним данным, два человека погибли и еще семеро - пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Глава города Андрей Кравченко объявил о введении режима ЧС и развертывании пункта временного размещения на базе Технико-экономического лицея.

Кроме того, опасность атаки безэкипажных катеров объявлена в Геленджике. Там запретили выход в море для всех видов плавсредств, жителям рекомендовано покинуть пляжи и набережную. Угроза атаки безэкипажных катеров также объявлена в Туапсинском муниципальном округе.

Краснодарский край Новороссийск Сочи
