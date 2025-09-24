Белоусов провёл технический совет по развитию системы управления беспилотными комплексами

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл заседание технического совета по вопросам развития системы управления беспилотными комплексами и повышения её эффективности, сообщает российское военное ведомство.

"Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в среду.

Министр отметил, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами.

"В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план. Поэтому они вынесены на повестку заседания технического совета. Сегодня наметим направления развития системы управления беспилотными системами на ближнесрочную и долгосрочную перспективу", - подчеркнул глава военного ведомства.

По данным Минобороны, "в ходе технического совета был рассмотрен анализ применения войск беспилотных систем, вопросы развития ситуационной осведомленности и автоматизации управления беспилотными комплексами, в том числе с использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект, техническое зрение и нейросети".

В заседании приняли участие руководящий состав Минобороны России, центральных органов военного управления, представители группировок войск, научно-исследовательских, образовательных и общественных организаций, предприятий промышленности, говорится в сообщении.