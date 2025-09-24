Часть Барнаула осталась без света и воды из-за энергоаварии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Несколько районов Барнаула (Алтайский край) лишились в среду энерго- и водоснабжения в результате энергоаварии, сообщает Центр управления города.

"В Барнауле из-за внештатной ситуации на сетях 110кВ произошло частичное отключение электроэнергии в Индустриальном, Октябрьском, Железнодорожном и Ленинском районах. В результате произошла кратковременная остановка насосов на станциях второго и третьего подъемов ООО "Барнаульский Водоканал", - говорится в сообщении.

Ведется переключение абонентов на резервные линии, электроснабжение на станциях подъема "Барнаульского Водоканала" восстановлено.

В течение часа планируется выйти на штатный режим работы, заявили в Центре управления.