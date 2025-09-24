На пятницу запланирована встреча Путина и Лукашенко

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко готовится на пятницу, 26 сентября, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Такая встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 25-26 сентября, в рамках которого, в частности, примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве.

В пресс-службе Кремля в среду сообщили, что на этом форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, выступит президент РФ.

Также, как ожидается, в форуме примут участие и другие руководители зарубежных стран, а также гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.