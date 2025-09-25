Уолл-стрит закрылась в минусе

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы изучали статданные и новости компаний.

Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с января 2022 года 800 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны.

Аналитики в среднем ожидали, что в августе будет продано 650 тыс. новостроек, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 664 тыс. домов, а не 652 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры также продолжали оценивать высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, днем ранее указавшего на сохранение рисков в отношении рынка труда и инфляции в стране.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабеть", - сказал он в ходе мероприятия в Провиденсе.

Рынок по-прежнему закладывает на этот год еще два снижения ставки ФРС, по данным CME FedWatch.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайской Alibaba подскочили на 8,2% по итогам торгов на новости, что компания будет наращивать инвестиции в разработку искусственного интеллекта (ИИ).

Бумаги разработчика ИИ-чипов Nvidia Corp. подешевели на 0,8%.

Walt Disney Co. нарастила капитализацию на 1,1%. Медиакомпания объявила о повышении стоимости подписки на свои стриминговые сервисы для зрителей в Соединенных Штатах с 21 октября.

Рыночная стоимость Ford Motor понизилась на 0,9% на фоне отзыва 115,54 тыс. автомобилей в США из-за дефекта рулевой колонки.

Акции Micron Technology подешевели на 2,8%, хотя производитель чипов памяти многократно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 финансового года и повысил выручку почти в полтора раза, а также дал сильный прогноз на текущий финквартал.

Капитализация фармкомпании Eli Lilly уменьшилась на 0,7% после новостей о планируемых инвестициях на сумму $6,5 млрд в строительство предприятия в Хьюстоне.

Oracle Corp. потеряла 1,6% рыночной стоимости после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о намерении разработчика программного обеспечения разместить облигации на $15 млрд. Кроме того, вместе с OpenAI и SoftBank компания анонсировала еще пять ИИ-площадок для совместного проекта Stargate.

Freeport-McMoRan Inc., один из ведущих производителей меди и золота в мире, объявила форс-мажор в отношении законтрактованных поставок с ее гигантского золото-медного месторождения Grasberg в Индонезии. Ее бумаги рухнули на 17%.

Канадский производитель лития Lithium Americas увеличил капитализацию почти вдвое - на 96,8% - после сообщений СМИ о том, что американские власти хотят получить долю в этой компании.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,37% и составил 46121,28 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,28% - до 6637,97 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,33% и составил 22497,86 пункта.