Поиск

Масштабные пожарно-спасательные учения МЧС РФ прошли на Байкале

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - МЧС России организовало на акватории и побережье Байкала крупные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент "Интерфакса", демонстрационные учения прошли на базе крупнейшего в стране Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ, за ними следили главы чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана. Были отработаны четыре вводных: спасение людей в ДТП с участием трех автомобилей, эвакуация пассажиров вертолетом Ми-8 с терпящего бедствие прогулочного теплохода, тушение лесного пожара в Прибайкальском национальном парке с применением самолета БЕ-200 ЧС и вертолета Ми-8, а также спасение водолаза с глубины 60 м. Более 150 специалистов МЧС были привлечены к отработке условных ЧС.

"Проведены достаточно масштабные учения на земле, на воде и под водой. В них приняли участие 80 специалистов, самолет Би-200, два вертолета и три катера. Констатирую, что степень подготовки к специальным операциям чрезвычайного характера высокая", - сообщил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков в четверг.

Со своей стороны министр чрезвычайного ведомства Белоруссии Вадим Синявский отметил, что подобные учения являются комплексной работой по подготовке специалистов. "Недавно белорусские спасатели принимали участие в учебно-тренировочном сборе на базе отряда, где осуществляли спуски на глубины до 60 м. Мы, к сожалению, не можем иметь такую возможность, но, по крайней мере, можем подготовить специалистов для того, чтобы в будущем российская и казахстанская стороны могли при необходимости использовать наших специалистов для оказания помощи", - сказал Синявский.

Наблюдателями за крупномасштабными учениями стали волонтеры Национального центра помощи пропавшим детям, имеющего почти 60 отделений по России. Центр активно сотрудничает с МЧС в поисково-спасательных операциях. Например, с начала 2025 года волонтеры помогли найти в Иркутской области 453 человек, из них 50 - дети.

"За год мы провели более 500 операций по поиску пропавших, около ста профилактических мероприятий, лекций и встреч. Для нас такие учения - это возможность перенять опыт спасения и задуматься о важности предупреждения ЧС", - отметила руководитель регионального филиала Татьяна Мартынова.

Кроме того, Куренков оценил Байкальский поисково-спасательный отряд, который обеспечивает безопасность на Байкале и в Сибири: за 23 года проведено свыше 9,3 тыс. операций, спасено более 6 тыс. человек. На базе отряда также работает крупный Центр подготовки спасателей, который обучает специалистов по 35 программам и подготовил более 8,5 тыс. специалистов.

Министр отметил заслуги десяти спасателей ведомственными медалями МЧС России.

МЧС РФ Байкал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Таможенная подкомиссия одобрила продление экспортных пошлин на подсолнечник, масло и шрот

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

"АвтоВАЗ" может увеличить план выпуска Lada в 2026 году до 500-600 тыс. штук

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Медведь сильно ранил женщину возле школы в столице Камчатки

Что произошло за день: среда, 24 сентября

Два человека пострадали в Туапсе в результате атаки БПЛА

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Бюджет РФ

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });