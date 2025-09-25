Масштабные пожарно-спасательные учения МЧС РФ прошли на Байкале

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - МЧС России организовало на акватории и побережье Байкала крупные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент "Интерфакса", демонстрационные учения прошли на базе крупнейшего в стране Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ, за ними следили главы чрезвычайных ведомств России, Белоруссии и Казахстана. Были отработаны четыре вводных: спасение людей в ДТП с участием трех автомобилей, эвакуация пассажиров вертолетом Ми-8 с терпящего бедствие прогулочного теплохода, тушение лесного пожара в Прибайкальском национальном парке с применением самолета БЕ-200 ЧС и вертолета Ми-8, а также спасение водолаза с глубины 60 м. Более 150 специалистов МЧС были привлечены к отработке условных ЧС.

"Проведены достаточно масштабные учения на земле, на воде и под водой. В них приняли участие 80 специалистов, самолет Би-200, два вертолета и три катера. Констатирую, что степень подготовки к специальным операциям чрезвычайного характера высокая", - сообщил журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков в четверг.

Со своей стороны министр чрезвычайного ведомства Белоруссии Вадим Синявский отметил, что подобные учения являются комплексной работой по подготовке специалистов. "Недавно белорусские спасатели принимали участие в учебно-тренировочном сборе на базе отряда, где осуществляли спуски на глубины до 60 м. Мы, к сожалению, не можем иметь такую возможность, но, по крайней мере, можем подготовить специалистов для того, чтобы в будущем российская и казахстанская стороны могли при необходимости использовать наших специалистов для оказания помощи", - сказал Синявский.

Наблюдателями за крупномасштабными учениями стали волонтеры Национального центра помощи пропавшим детям, имеющего почти 60 отделений по России. Центр активно сотрудничает с МЧС в поисково-спасательных операциях. Например, с начала 2025 года волонтеры помогли найти в Иркутской области 453 человек, из них 50 - дети.

"За год мы провели более 500 операций по поиску пропавших, около ста профилактических мероприятий, лекций и встреч. Для нас такие учения - это возможность перенять опыт спасения и задуматься о важности предупреждения ЧС", - отметила руководитель регионального филиала Татьяна Мартынова.

Кроме того, Куренков оценил Байкальский поисково-спасательный отряд, который обеспечивает безопасность на Байкале и в Сибири: за 23 года проведено свыше 9,3 тыс. операций, спасено более 6 тыс. человек. На базе отряда также работает крупный Центр подготовки спасателей, который обучает специалистов по 35 программам и подготовил более 8,5 тыс. специалистов.

Министр отметил заслуги десяти спасателей ведомственными медалями МЧС России.