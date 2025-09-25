Поиск

Покрытие дефицита энергомощностей в ДФО потребует около 0,5 трлн рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Активный рост энергопотребления на Дальнем Востоке потребует около 0,5 трлн рублей инвестиций для развития энергосистемы в регионе и покрытия энергодефицита, сообщил председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

"Рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке идет в два раза быстрее, чем в среднем по стране. Усугубляется дефицит мощностей. Чтобы закрыть этот разрыв, потребуется почти полтриллиона рублей инвестиций в электростанции, линии электропередачи, трансформаторы уже в ближайшее время", - сказал Харитонов на Международном Дальневосточном энергетическом форуме в четверг.

Председатель комитета Госдумы подчеркнул, что средства в приоритетном порядке должны быть направлены на изолированные территории: Чукотку, Камчатку, Сахалин и Магадан.

"Там нет связи с единой энергосистемой страны, а тарифы для населения и бизнеса остаются очень высокими. Особое внимание уделяется сейчас проектам на Сахалине. Шельфовые разработки, переработка углеводородов, формирование технологического суверенитета и развитие человеческого капитала делают регион не только российским, но и международным энергетическим центром", - отметил Харитонов.

Проект "Сахалин-2", по его словам, является финансовым источником для реализации важнейших проектов социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщалось, газификация Сахалина осуществляется за счет топлива из магистрального газопровода проекта "Сахалин-2". Он идет с севера на юг острова - в Корсаковский район, где находится завод по сжижению природного газа, оттуда топливо отгружается на экспорт.

ДФО Сахалин Магадан Сахалин-2 Камчатка Чукотка
