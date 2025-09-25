Поиск

Антидроновые сетки устанавливают на дома и соцобъекты в Белгородской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Социальные объекты и жилые дома закрывают антидроновыми сетками в Белгородской области, главным образом в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Продолжаем реализацию мер безопасности с учетом текущих угроз, в первую очередь в приграничье. Уже 145 жилых домов и социальных объектов мы закрыли антидроновой сеткой", - написал Гладков в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что еще 85 объектов находятся в работе.

"Понимаем, что, конечно, стопроцентной гарантии это техническое решение не дает, но в составе большого количества мер по защите - пленка на окнах, сетка на фасадах, укрытия внутри и снаружи, а самое главное, обучение поведению в стрессовой, сложной ситуации во время обстрелов детей и взрослых - помогает нам решать вопросы безопасности каждого, кто находится в приграничье", - подчеркнул Гладков.

"Эту работу в максимально большом объеме продолжаем сегодня и будем продолжать дальше", - добавил он.

Ранее сообщалось, что антидроновой сеткой будут защищать учебные учреждения, детские сады и школы Шебекинского округа, а также важные социальные объекты в наиболее обстреливаемых населенных пунктах приграничья. После крупномасштабных атак на Белгород губернатор сообщил о проведении аналогичных работ в областном центре.

