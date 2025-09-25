В Кремле приветствуют предложение Трампа запретить биологическое оружие

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что поддерживают инициативу президента США Дональда Трампа о полном запрещении биологического оружия.

"Безусловно, это очень важный призыв, и такой призыв можно приветствовать. Разумеется, российская сторона готова участвовать в таком процессе общего отказа от биологического оружия", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов соответствующую инициативу американского лидера, озвученную на Генассамблее ООН.

"Сама по себе инициатива блестящая, ее в Москве поддерживают", - отметил Песков.

Представитель Кремля при этом предложил документально закрепить данную инициативу. "Конечно же, его (предложение Трампа - ИФ) хорошо бы как-то оформить документально, опять же, на международном уровне", - сказал Песков.



