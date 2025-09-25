В Москве считают, что Трамп сохраняет политическую волю для украинского урегулирования

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что Вашингтон сохраняет политическую волю для урегулирования конфликта на Украине, хотя видят разную риторику из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не идет (вразрез с декларируемым желанием США урегулировать украинский конфликт - ИФ). Собственно, мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон и президент Трамп сохраняют политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине", - сказал Песков журналистам в четверг, комментируя исходящую из США риторику на тему украинского конфликта.

Он добавил, что в Кремле поддерживают эти усилия, и Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров.

Так он прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее заявил, что России в случае отказа от "добросовестных переговоров" грозят "очень дурные" последствия.