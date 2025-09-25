Первый контейнерный рейс из КНР в Европу по Севморпути окажется на СМП в начале октября

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Завершена загрузка судна, которое совершит первый контейнерный транзитный рейс из Китая по Северному морскому пути (СМП) в Европу. Ожидается, что китайское судно, направляющееся через российскую Арктику в европейские порты Феликстоун, Роттердам и Гамбург, окажется на границе СМП в начале октября, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике Владимир Панов на сессии "Северный морской путь - через 500 лет" в рамках Глобального атомного форума, приуроченного к 80-летию атомной промышленности России.

"На этой неделе, 22 сентября, судно "Истамбул-Бридж" завершило погрузку контейнера в порту Нингбо в Китае и отправится в порт Феликстоун в Великобританию. Цель - дойти из Китая до британского порта за 18 дней через Северный морской путь. По нашим прогнозам, судно подойдет к границе Северного морского пути где-то 1 октября, а в целом этот маршрут будет короче традиционного маршрута на 22 дня", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первые в истории развития СМП контейнерный транзитный рейс из Китая в Европу стартует в сентябре, он закончится в конце октября в Санкт-Петербурге, куда китайское судно зайдет после европейских портов.

Панов также отметил, что к настоящему моменту перевозки по СМП в летне-осеннюю навигацию 2025 года еще не завершены, но, по данным на четверг, по этому маршруту уже перевезено 276 тыс. тонн контейнерных грузов, их перевозку обеспечили 14 рейсов. "И это на 56% больше, чем годом ранее, когда перевозки контейнеров составили 176 тыс. тонн. Сейчас еще три рейса с контейнерами находятся в акватории Северного морского пути", - добавил он.