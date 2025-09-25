Кириенко сообщил, что "Росатом" строит 30 блоков АЭС в России и за ее пределами

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Общий портфель одновременно сооружаемых атомных станций "Росатомом" в РФ и за ее пределами составляет в настоящее время 30 блоков АЭС, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Росатом" является одним из лидеров мировой атомной отрасли. Сегодня из 28 одновременно сооружаемых в мире атомных энергоблоков 22 сооружается "Росатомом". Общий портфель одновременно сооружаемых атомных станций "Росатомом" в России и за ее пределами - это 30 блоков в данный момент времени", - сказал Кириенко в четверг на международном форуме "Мировая атомная неделя".

"Россия и "Росатом" всегда, с первых дней, развивалась с максимально открытым доверительным взаимоотношением со всеми нашими партнерами, с готовностью передавать технологии, знания, создавать совместные предприятия, совместно реализовывать проекты в третьих странах", - добавил Кириенко.

"Мы уверены, что именно так, а не путем ограничений, эмбарго или санкций должны развиваться современные технологии, приносящие развитие, безопасность и благополучие людям во всем мире. Мы благодарим всех наших партнеров за доверие и сотрудничество", - сказал Кириенко.

На "Мировой атомной неделе" в Москву, по словам Кириенко, приехали представители 118 стран-партнеров.

"Современные атомные станции работают примерно 100 лет. Это означает, что договоренности и партнерства, которые будут достигнуты на этой "Всемирной атомной неделе" будут определять судьбу нашей планеты на ближайшие 100 лет", - заявил Кириенко.