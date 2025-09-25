В I чтении принят проект о штрафах за срыв готовности к отопительному сезону

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые вводят штрафы для теплоснабжающих и теплосетевых компаний, а также чиновников за неустранение нарушений по итогам проверки готовности к отопительному периоду.

Документ (№1005197-8) был внесен в парламент в начале сентября.

Сейчас статья 9.24 КоАП предусматривает наказание для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. за ненаправление проекта схемы теплоснабжения в Минэнерго либо за направление его с нарушением требований. Также действуют штрафы за неразмещение информации о публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения; неисполнение в срок решения федерального органа по спорам, возникшим при утверждении или обновлении схем теплоснабжения между региональными и местными властями, организациями и потребителями; штрафы за нарушение порядка мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения. При повторном нарушении штраф возрастает до 30-50 тыс. руб.

Принятый в первом чтении законопроект дополняет статью новыми частями, в которых устанавливается ответственность за неустранение нарушений, выявленных в актах проверки готовности к отопительному сезону. Для граждан предусмотрено предупреждение или штраф 500 руб., для должностных лиц - штраф от 2 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

В пояснительной записке подчеркивается, что новые меры вводятся для повышения надежности и безопасности систем теплоснабжения, обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.