ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на четверг пытались вывести из строя Луганскую теплоэлектростанцию (ТЭС), атаковав газораспределительные станции в городах Счастье и Северодонецк, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Буквально сегодня нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. Без света Северодонецк, без света - Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС", - рассказал Пасечник в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы" в Луганске.

Ранее в четверг Пасечник сообщал, что российские силы ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ, пытавшихся ночью атаковать регион.

Источники сообщили, что параметры топливного демпфера в августе меняться не будут

