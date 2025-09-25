Поиск

Путин и Лукашенко приветствуют готовность Гросси выдвинуться на пост генсека ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приветствовали готовность директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси выдвинуть свою кандидатуру на пост генсека ООН, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Когда в кулуарах сидели до начала форума (Глобального атомного - ИФ) лидеры, они, действительно, приветствовали готовность Гросси выдвигать свою кандидатуру. Могу сказать, что Путин и Лукашенко это делали, да", - сказал Песков журналистам "на полях" Глобального атомного форума.

МАГАТЭ Александр Лукашенко Владимир Путин ООН Рафаэль Гросси
