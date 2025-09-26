Поиск

Лавров и генсек ОБСЕ обсудили подготовку к встрече СМИД в Вене в декабре

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В начале встречи российский министр выразил поддержку усилиям по сохранению основополагающих принципов работы ОБСЕ.

"Мы поддерживаем ваши усилия по удержанию организации на базисе принципов, на которых она была основана, и надеюсь, мы сможем обсудить сейчас идеи насчет этого. И было бы интересно узнать, как идут приготовления к министерской встрече", - сказал Лавров.

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пройдет в декабре в Вене. Он является центральным директивным и руководящим органом организации.

