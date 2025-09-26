Глава ЦИК оценила явку на сентябрьских выборах как высокую

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на прошедших 12-14 сентября выборах оценивается как довольно высокая, она составила 46%; в целом избирательная кампания прошла спокойно, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Явка довольно высокая для выборов региональных. Если сравнить с аналогичными выборами 2022 года, то на 5% выросла, то есть 46% - довольно высокая явка", - сказала Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, избирательная кампания "прошла на удивление спокойно", впервые нет ни одной жалобы, которую бы требовалось рассматривать в Центризбиркоме России.

В ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), по словам Памфиловой, сбоев не было, "несмотря на перебои со связью из-за БПЛА".

С 12 по 14 сентября в России прошло более 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в частности, прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежало около 46 тыс. мандатов и выборных должностей.