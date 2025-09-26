Поиск

В Белгородской области три человека ранены в результате атак БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе Белгородской области три человека были ранены в результате атак беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Маслова Пристань беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Ранены двое мужчин. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram.

По предварительным данным, у одного пострадавшего минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, предплечья и руки, у второго - минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. На месте атаки повреждены два легковых автомобиля, навес и оборудование коммерческого объекта.

"Еще один мужчина получил ранения в хуторе Ржавец при атаке беспилотника на коммерческий объект. У него минно-взрывная травма и непроникающее осколочное ранение головы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшему необходимую помощь на месте, от транспортировки в медицинское учреждение мужчина отказался", - сообщил губернатор.

Укоммерческого объекта разрушен навес. Также осколками посечен проезжавший мимо легковой автомобиль. Кроме того, от детонации загорелась сухая трава - пожар тушат.

Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекинский округ
