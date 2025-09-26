Минобороны РФ заявило о контроле над селом Юнаковка в Сумской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" продвинулась вглубь украинской обороны, взяла под контроль село Юнаковка в Сумской области, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка нанесла удары по девяти бригадам и двум полкам ВСУ.

"На харьковском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - сказали в ведомстве.

В Минобороны России заявили, что потери армии Украины за неделю в зоне ответственности группировки "Север" составили: до 1250 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронемашины, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.