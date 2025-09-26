Поиск

Средства ПВО за неделю сбили свыше 1,7 тыс. беспилотников ВСУ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за неделю сбиты 1724 украинских беспилотника самолетного типа, в Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ.

"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 24 управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1724 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря и подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены 23 безэкипажных катера и пять катеров противника", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ
