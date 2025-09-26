Поиск

Минобороны РФ заявило о продолжении наступательных действий группировки "Центр" в ДНР и Днепропетровской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение недели продолжила наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, группировка "Восток" - продвинулась в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад Нацгвардии", - говорится в недельной сводке министерства.

По его данным, за неделю на этом направлении украинские силы потеряли до 3 675 военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - сказали в министерстве обороны.

Новость дополняется

Минобороны РФ
