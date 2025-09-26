Стоимость путешествий по России выросла на 7% этим летом

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Отдых в России этим летом подорожал в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а российские туристы переключились с отелей на недорогие объекты размещения, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Если говорить о ценах, то средний чек на размещение в России этим летом составил чуть больше 10 тыс. рублей. Важно отметить, что туротрасль работает с динамическим ценообразованием. То есть чем больше спрос и меньше предложения, тем выше цена. И на старте летнего сезона ожидания по среднему чеку были в районе 12 тыс. рублей. В любом случае стоимость отдыха выросла в пределах 7% по сравнению с прошлым годом", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Уманский, на фоне роста цен и нехватки номерного фонда российские туристы стали активнее бронировать альтернативные средства размещения - апартаменты, гостевые дома, мини-отели, хостелы и другие.

"Нехватка гостиничного предложения подталкивает малых инвесторов сформировать свое предложение в виде всевозможных альтернативных форм, например, апартаментов. Спрос на них растет, в том числе благодаря развитию сервисов онлайн-бронирования", - рассказал он.

По словам Уманского, стоимость размещения в таких объектах летом составляла в среднем 4,4 тыс. рублей, то есть вдвое дешевле обычных гостиниц.

По данным РСТ, самым востребованным в России регионом для отдыха летом традиционно стал Краснодарский край, который принял более 20% всего внутреннего турпотока. За ним следуют Москва, Санкт-Петербург, Крым, Московская область, Татарстан, Ставропольский край, Калининградская область, Свердловская, Нижегородская, Ярославская область и Приморский край.