Четыре человека пострадали при столкновении двух трамваев в Красноярске

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Несколько человек обратились за медицинской помощью после столкновения двух трамваев в Красноярске, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

По предварительной информации, накануне вечером на улице Волжская трамвай N6, двигаясь в направлении улицы Аральская, столкнулся с трамваем маршрута N5, который в этот момент стоял на остановке общественного транспорта.

"В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира, в том числе, трехлетняя девочка", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.