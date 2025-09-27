ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ и Генпрокуратура обсуждают вопрос привлечения к ответственности "раздолжнителей" (компаний, которые обещают людям полное списание долгов и не оказывают услугу), заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Вы, наверное, и сами видели объявления, которыми часто, особенно в небольших городах, просто завешаны все первые этажи: списание долга, прощение долга и так далее. Все это, как мы понимаем, неправда. Потому что законные методы списания долга установлены законодательством для всех", - сказал Мамута в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Вот это то, что нас сейчас сильно беспокоит, и мы с коллегами из Генпрокуратуры, которые тоже понимают проблему, сейчас смотрим, каким образом можно было бы привлечение к ответственности организовать для такого рода, скажем так, помощников, и, может быть, дальше думать над совершенствованием законодательства", - добавил он. По его словам, одна из мер, которая ранее уже была принята для решения вопроса, это запрет рекламы таких услуг, то есть прямого обещания списания всех долгов, но этой меры, вероятно, будет недостаточно.

"В некоторых странах есть, я так аккуратно скажу, действует правило, которое запрещает взыскивать плату за урегулирование долга авансом. То есть ты можешь получить что-то как success fee только в случае, если ты действительно урегулировал долг и человек от этого сэкономил условно миллион. Тогда ты можешь получить свои законные 10% вознаграждения", - сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ.

"Но брать это авансом и ничего не делать, а при этом формально это все правильно, потому что прочитайте договор, там написано "юридическое консультирование", оно было оказано. Ну а то, что не получилось, - извините", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, который вводит прямой запрет в рекламе банкротства обещать полное освобождение от долгов, а также утверждать о возможности не платить по обязательствам или призывать к этому. Такая реклама должна будет содержать предупреждения о последствиях банкротства, которые в том числе включают ограничение на получение кредита в течение пяти лет.