В Астраханской области произошли локальные возгорания после падения БПЛА

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Локальные пожары произошли на промышленных объектах Астраханской области после атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в субботу.

"Целью ВСУ снова стали объекты промышленного сектора региона. При падении части обломков зафиксированы локальные возгорания, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет", - написал Бабушкин в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, над территорией региона дежурные средства системы противодействия беспилотным атакам уничтожили восемь беспилотников ВСУ. Он призвал жителей при обнаружении обломков дронов или непонятных предметов не подходить к ним близко и обратиться в службу 112.