Сход селя в горах Дагестана оставил без транспортного сообщения 19 сел

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автотранспорта запрещен на участке автодороги в Чародинском районе Дагестана из-за схода селевого потока, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в субботу.

"От Единой дежурно-диспетчерской службы Чародинского района поступила информация, что в результате прошедших дождей сошел селевой поток на 8 км автодороги местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Движение автотранспорта временно закрыто. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что жертв и пострадавших нет.

В главке МЧС уточнили, что объездной дороги на данном участке нет, но имеется возможность прохода в пешем порядке, проезда на мотоциклах и лошадях.

В настоящее время приступить к работам по расчистке дороги не удается из-за продолжающегося схода селя.

