Безнадзорное стадо коров стало причиной ДТП в ставропольском Кисловодске

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти Кисловодска намерены обратиться в Думу Ставропольского края с инициативой об усилении ответственности за незаконный выпас скота на фоне произошедшей дорожной аварии, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"У нас вновь ЧП из-за скота. Получил обращение от одного из подписчиков, попавшего в ДТП. На этот раз безнадзорное стадо коров на въезде в Кисловодск стало причиной аварии", - написал Моисеев в своем телеграм-канале в воскресенье.

Мэр добавил, что в результате аварии никто не пострадал.

При этом, по его мнению, данное ДТП является примером того, что безнадзорный скот небезопасен и может стать причиной серьезных последствий.

"Поручил проработать вопрос по обращению в краевую думу с инициативой существенного усиления ответственности за незаконный выпас и прогон скота. Одной тысячью рублей действующего сейчас штрафа безответственных собственников скота уже не испугать", - отметил он.