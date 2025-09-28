Поиск

Военные сообщили о зачистке пригородной территории Кировска в ДНР

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные выполняют зачистку пригородной территории в районе Кировска в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории", - говорится в сообщении министерства.

По информации российских военных, за сутки нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Песчаного, Московки, Новосергеевки, Петровки в Харьковской области, Волчьего Яра, Новоселовки, Ямполя и Красного Лимана в ДНР.

"Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - сообщило военное ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
