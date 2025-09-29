Поиск

Отключение интернета на Камчатке из-за обновления линии связи вновь перенесли

Отключение интернета на Камчатке из-за обновления линии связи вновь перенесли
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" со 2 по 5 октября планирует работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Сахалин-Камчатка" в Усть-Большерецком округе, что повлечет отключение интернета в регионе, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края в понедельник.

Ранее эти работы анонсировали на промежуток с 25 по 29 сентября, но из-за высоких волн в Охотском море их перенесли на резервные дни с 30 сентября по 5 октября. По этой же причине сроки перенесли и сейчас.

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды окно сдвигается на период со 2 по 5 октября. Работы могут начаться в указанный временной интервал, но только при благоприятном прогнозе более чем на 48 часов", - приводятся в сообщении слова министра цифрового развития региона Николая Киселева.

Он уточнил, что решение о переносе сроков принимает собственник магистрали - "Ростелеком" - по согласованию с корпоративным центром, который находится в Москве.

Жителей региона обещают оповестить о работах не менее чем за 12 часов до их старта.

Как сообщалось, на время работ жители полуострова (физлица) останутся без быстрого и мобильного интернета. Из связи по сотовым телефонам будут только голосовые звонки и смс.

Власти рекомендуют на время отключения иметь при себе наличные деньги, обеспечить доступ к важным данным, заранее запастись продуктами, при покупке которых могут возникнуть трудности из-за замедления работы системы маркировки "Честный знак" и ЕГАИС.

В то же время в краевом Минцифры заверяют, что на время отключения интернета оплату наличными и пластиковыми банковскими картами будут принимать автозаправки и крупные торговые сети. Также зарезервирован канал спутниковой связи для жизнеобеспечивающих организаций.

Выход ПВОЛС в районе мыса Левашова в Усть-Большерецком округе размывает Охотское море. Поэтому подземная часть линии связи проложена теперь на глубину более четырех метров и в новом месте, что позволяет защитить "оптику" от разрыва. Власти отмечают, что если эти работы не сделать своевременно, то в случае повреждения кабеля Камчатка рискует остаться без быстрого интернета минимум на несколько месяцев.

Охотское море Камчатский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Масштабная проверка систем оповещения пройдет во всех российских регионах 1 октября

Жительницу Крыма арестовали за передачу Киеву сведений о военных объектах РФ

Wildberries-Russ может приобрести "Рив Гош"

В Тосненском районе Ленобласти нашли предполагаемый источник алкогольного суррогата

В Тосненском районе Ленобласти нашли предполагаемый источник алкогольного суррогата

Ребенок и взрослый погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье

"Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волги-Днепра"

Адвокат бывшего вице-губернатора Чемезова сообщил о его вызове на допрос

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 78 беспилотников ВСУ

Перебои со светом и водой возникли в Белгороде после обстрелов

Что произошло за день: воскресенье, 28 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7254 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });