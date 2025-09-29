Отключение интернета на Камчатке из-за обновления линии связи вновь перенесли

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" со 2 по 5 октября планирует работы по обновлению береговой инфраструктуры подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Сахалин-Камчатка" в Усть-Большерецком округе, что повлечет отключение интернета в регионе, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края в понедельник.

Ранее эти работы анонсировали на промежуток с 25 по 29 сентября, но из-за высоких волн в Охотском море их перенесли на резервные дни с 30 сентября по 5 октября. По этой же причине сроки перенесли и сейчас.

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды окно сдвигается на период со 2 по 5 октября. Работы могут начаться в указанный временной интервал, но только при благоприятном прогнозе более чем на 48 часов", - приводятся в сообщении слова министра цифрового развития региона Николая Киселева.

Он уточнил, что решение о переносе сроков принимает собственник магистрали - "Ростелеком" - по согласованию с корпоративным центром, который находится в Москве.

Жителей региона обещают оповестить о работах не менее чем за 12 часов до их старта.

Как сообщалось, на время работ жители полуострова (физлица) останутся без быстрого и мобильного интернета. Из связи по сотовым телефонам будут только голосовые звонки и смс.

Власти рекомендуют на время отключения иметь при себе наличные деньги, обеспечить доступ к важным данным, заранее запастись продуктами, при покупке которых могут возникнуть трудности из-за замедления работы системы маркировки "Честный знак" и ЕГАИС.

В то же время в краевом Минцифры заверяют, что на время отключения интернета оплату наличными и пластиковыми банковскими картами будут принимать автозаправки и крупные торговые сети. Также зарезервирован канал спутниковой связи для жизнеобеспечивающих организаций.

Выход ПВОЛС в районе мыса Левашова в Усть-Большерецком округе размывает Охотское море. Поэтому подземная часть линии связи проложена теперь на глубину более четырех метров и в новом месте, что позволяет защитить "оптику" от разрыва. Власти отмечают, что если эти работы не сделать своевременно, то в случае повреждения кабеля Камчатка рискует остаться без быстрого интернета минимум на несколько месяцев.