Более 18,7 трлн рублей направят в 2026 г. на обеспечение мер поддержки и выплату пенсий

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В следующем году через Социальный фонд России будет направлено более 18,7 трлн рублей на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и оказания мер соцподдержки, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В пресс-службе уточнили, что всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей.

"Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции", - сообщили в Минтруде.

Так, по данным министерства, индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тыс. рублей, и составит 27,1 тыс. рублей.

"Социальные пенсии в свою очередь будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%", - добавили в Минтруде.

На страховые выплаты по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности в 2026 году заложено почти 1,4 трлн рублей, говорится в сообщении.

"В 2026 году возрастут максимальные суммы страховых пособий. Так, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тыс. рублей, пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тыс. рублей в месяц", - сообщает пресс-служба.

Около 1,76 трлн рублей планируется направить в 2026 году на единое пособие для семей с детьми; 119 млрд рублей предусмотрено на семейную выплату, которая стартует с 2026 года и позволит возвращать родителям двух и более детей часть подоходного налога при условии, что среднедушевой доход семьи ниже 1,5 прожиточных минимумов.

В свою очередь социальные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции, сообщили в Минтруде.

"По прогнозу, он (уровень фактической инфляции - ИФ) составит 6,8%. В результате материнский капитал увеличится до 974,1 тыс. руб. на второго, если у семьи нет маткапитала на первенца, до 737,2 тыс. рублей на первого ребенка, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рубля", - сказано в сообщении.

Также с 1 февраля, по уровню фактической инфляции, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, Матерям-Героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки, сообщили в Минтруде.

"С 2026 года продолжится рост финансирования предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в общей сложности составит 42,1 млрд рублей. Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит свыше 196 млрд рублей: это, наряду с предупредительными мерами, выплаты пострадавшим на производстве, предупредительные меры, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Минтруде, в бюджете фонда заложено свыше 98 млрд рублей на предоставление средств технической реабилитации, а также средства на другие меры поддержки.