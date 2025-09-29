Финал V Международной олимпиады по финбезопасности стартовал в Красноярске

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Почти 600 участников 5-й Международной олимпиады по финансовой безопасности поборются в финале, начавшемся в Красноярске на базе Сибирского федерального университета (СФУ) в понедельник.

В видеообращении к участникам олимпиады президент России Владимир Путин отметил, что в центре внимания финалистов традиционно находится противодействие современным вызовам и угрозам, использование передовых технологий для профилактики преступлений в финансовой сфере, для роста информационной и правовой грамотности граждан.

"Уверен, что нынешняя программа олимпиады - конкурсы, круглые столы и мастер-классы - поможет внести вклад в решение этих задач. А встречи с авторитетными профессионалами станут яркими, запоминающимся событием для всех участников", - сказал глава государства.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, открывая финальный этап олимпиады, отметил, что "отборочный тур в этом году был как никогда тяжелый, только в блоке по финансовой грамотности приняли участие 3,5 млн ребят из всех регионов нашей страны и полмиллиона иностранных участников из 40 стран". В финале, по его словам, "собрались 600 самых сильных, самых талантливых участников, конкуренция очень высока".

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая перед участниками финала, в свою очередь, подчеркнул, что "угрозы в области финансовой безопасности, среди транснациональной преступности, киберпреступности, терроризма, дропперства и других областях носят международный характер и требуют скоординированных тенденций во всем мировом сообществе". "Чтобы более эффективно решить эти проблемы сейчас и, что самое главное, в будущем, были запущены масштабные образовательные инициативы. Так родилась и наша Олимпиада - более пяти лет назад", - сказал Чиханчин.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, обращаясь к участникам финала, сказал: "600 человек сегодня на берегах Енисея будут показывать свои знания, будут вместе решать задачи, которые ставит перед всем обществом наша жизнь. Финансовые махинации не имеют физических границ, они далеко простираются по территории Земного шара, и нужно объединяться, чтобы вместе отвечать на эти вызовы".

Программа финального этапа предусматривает более 100 мероприятий по четырем основным направлениям: обучающему, профессиональному, культурно-нравственному и спортивному. До 3 октября на базе СФУ будут проходить панельные дискуссии, мастер-классы, интерактивные мастерские и образовательные активности. В числе экспертов и спикеров участвуют представители правительств РФ и Красноярского края, Банка России, Росфинмониторинга, а также ведущие сотрудники образовательных организаций, технологических и информационных компаний, включая "Интерфакс".

"Интерфакс" представил на открытии финала олимпиады свои современные IT-решения, способствующие развитию цифровой грамотности населения, финансовой безопасности компаний, борьбе с коррупцией и мошенничеством.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года. Включена в перечень олимпиад 1-го уровня Минобрнауки РФ. Победители олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы, а студенты - возможность пройти стажировки в Банке России, Росфинмониторинге, органах власти и крупных компаниях. Олимпиада формирует единое образовательное пространство в сфере финансовой безопасности.