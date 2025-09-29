Поиск

Проект трехлетнего бюджета Социального фонда внесен в Госдуму

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 гг., он учитывает налоговые изменения в части исключения возможности применения льгот по страховым взносам для ряда малых и средних предприятий (МСП) и повышение страхового тарифа для IT.

Документ (№1026182-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Доходы Социального фонда в 2026 г. прогнозируются в объеме 19 трлн 086 млрд руб., расходы - 18 трлн 748 млрд. руб., профицит запланирован на уровне 337 млрд 994 млн руб. Согласно проекту федерального закона, в 2027 г. доходы фонда запланированы в объеме 19 трлн 976 млрд руб., расходы - 19 трлн 741 млрд руб., профицит - 235 млрд 550 млн руб. В 2028 году доходы ожидаются на уровне 21 трлн 068 млрд руб., расходы - 20 трлн 856 млрд руб., профицит - 321 млрд 904 млн.

Одновременно в Госдуму внесен пакет поправок в Налоговый кодекс (N1026190-8), который, как отмечается в финансово-эконмическом обосновании, позволит обеспечить дополнительные поступления в государственные внебюджетные фонды: в 2026 г. - в объеме 731,832 млрд руб.; в 2027 г. - 796,669 млрд руб.; в 2028 г. - 857,214 млрд руб.

Предусмотрено исключение возможности применения льгот по страховым взносам для всех МСП независимо от вида осуществляемой деятельности с сохранением пониженного тарифа страховых взносов только для субъектов предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях, по перечню видов деятельности, определяемому правительством РФ.

За счет пересмотра пониженных тарифов страховых взносов для малых и средних предприятий в 2026 г. дополнительные поступления составят - 486,639 млрд руб.; благодаря повышению льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6 до 15% (в пределах базы) - 123,170 млрд руб.; в связи с введением обязанности для руководителей исчислять страховые взносы исходя из величины не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 122,023 млрд руб.

В 2027 г.: за счет пересмотра пониженных тарифов страховых взносов для малых и средних предприятий, осуществляющих отдельные виды деятельности, дополнительные доходы составят - 526,057 млрд руб.; благодаря повышению льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6 до 15% (в пределах базы) - 133,168 млрд руб.; в связи с введением обязанности для руководителей исчислять страховые взносы исходя из величины не менее МРОТ - 137,444 млрд руб.

В 2028 г.: за счет пересмотра пониженных тарифов страховых взносов для МСП - 566,037 млрд руб.; повышение льготного тарифа страховых взносов для IT организаций с 7,6 до 15% даст прибавку в 143,293 млрд руб.; в связи с введением обязанности для руководителей исчислять страховые взносы исходя из величины не менее МРОТ - 147,884 млрд руб.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 октября.

Социальный фонд Госдума
