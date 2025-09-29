В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в кабинете бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в силовых структурах региона.

"Обыски проходят на рабочем месте у Александра Власова", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин и подробностей.

"У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу от официальных источников.

В понедельник со ссылкой на пресс-службу краевой администрации сообщалось, что Власов освобожден от должности в связи с уходом в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач в составе казачьей бригады "Кубань".

Он занимал должность заместителя главы региона с 2020 года.