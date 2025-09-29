ВС РФ запретил несоразмерные отступные платежи в лизинге

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, признавших правомерным отступной платеж за досрочное расторжение лизинговой сделки, величина которого покрывала все недополученные лизингодателем процентные доходы.

"...Возложение на лизингополучателя обязанности по внесению платы за финансирование за периоды после того, как оно фактически было возвращено лизингодателю, (...) является недопустимым вне зависимости от того, каким именно способом в договоре сформулировано соответствующее условие", - говорится в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ.

Неожиданный отступной платеж

Эта позиция сформирована при рассмотрении дела с участием ООО "Энергия" и ООО "РЕСО-Лизинг". 25 июня 2021 года они заключили договор на самосвал "КАМАЗ 6520-53" по цене 3,7 млн руб., который предусматривал внесение периодических платежей в размере 133,8 тыс. руб. в течение 36 месяцев с августа 2021 года по июль 2024-го. В их структуре были предусмотрены возврат финансирования на 3,3 млн руб., общая сумма процентов за трехлетний период составляла 1,488 млн руб.

Среди положений контракта также был пункт 7.3 о том, что лизингополучатель обязуется уплатить лизингодателю сумму закрытия лизинговой сделки при досрочном расторжении. Ее величина включала в себя среди прочего отступной платеж и выкупную цену имущества. Точная формула расчета в материалах дела не приводится.

21 февраля 2022 года "Энергия" уведомила "РЕСО-Лизинг" о досрочном прекращении договора, перевела последний регулярный платеж и сумму закрытия сделки в размере 2,56 млн руб., а также попросила оформить переход права собственности на "КАМАЗ". В ответ 3 марта 2022 года лизингодатель сообщил, что отступной платеж составляет 3,46 млн руб., и, таким образом, "Энергии" для досрочного прекращения договора и выкупа имущества в собственность необходимо доплатить 904,23 тыс. руб. В ходе последовавшего судебного разбирательства лизингополучатель перечислил эту сумму, чтобы не лишиться "КАМАЗа".

Все затраты – в прошлом

Столкнувшись с необходимостью доплаты, "Энергия" обратилась в Арбитражный суд Москвы. Истец требовал признать ничтожным упомянутый выше пункт 7.3 договора лизинга в части обязанности выплаты отступного платежа в размере, включающем в себя плату за пользование предоставленным финансированием за период после возвращения предоставленного финансирования.

Дело прошло два круга рассмотрения. На первом три инстанции встали на сторону "РЕСО-Лизинга" исходя из принципа свободы договора, но СКЭС ВС РФ вернула дело на новое рассмотрение. На втором исход спора снова был в пользу лизингодателя, но суды дополнительно учли информацию ответчика, что в состав отступного платежа помимо процентов на дату досрочного прекращения договора включены затраты на привлеченное финансирование и управленческие расходы. На этом основании три инстанции сделали вывод о том, что в плате за закрытие сделки нет сумм, взимаемых за будущее финансирование.

Переход бремени доказывания

СКЭС ВС РФ вновь не согласилась с нижестоящими судами. Она отменила их решения и приняла свое, отталкиваясь от следующих фактических обстоятельств: за период с августа 2021 года по февраль 2022 года лизингополучатель погасил основной долг в размере 464,57 тыс. руб. и выплатил 472,28 тыс. руб. процентов, после чего остаток задолженности составлял 2,69 млн руб. Именно эту сумму лизингополучатель и заплатил.

Требуемая же доплата почти равна оставшейся сумме процентов по договору, которые могли быть получены лизинговой компанией при условии его действия до июля 2024 года, констатировала коллегия. "При таких обстоятельствах доводы ООО "Энергия", что фактически под видом взимания отступного платежа лизингодатель установил условие о внесении процентов за большую часть срока действия договора лизинга несмотря на досрочный возврат финансирования, подтверждены с разумной степенью достоверности и не могли быть проигнорированы судами", - говорится в определении. В этой ситуации они должны были обязать "РЕСО-Лизинг" обосновать (переход бремени доказывания), какие именно имущественные потери у компании могли возникнуть в связи с досрочным исполнением договора, раскрыть порядок определения суммы закрытия сделки или отступного платежа, написали судьи ВС РФ.

Информацию "РЕСО-Лизинга" о том, что у компании возникли допрасходы на обслуживание облигаций (316,27 тыс. руб.) и управленческие затраты (220,36 тыс. руб.), коллегия в качестве таких доказательств отказалась принимать. "Из договора лизинга не следует, что [упомянутые расходы] не покрывались процентной ставкой 25,8152%, по которой финансирование было предоставлено ООО "Энергия", - сказано в определении СКЭС ВС РФ.

Коллегия не стала признавать спорный пункт недействительным, так как само по себе содержащееся в нем правило закону не противоречит. "Права истца нарушены предъявлением для целей данного пункта договора необоснованной (несоразмерной имущественным потерям лизингодателя) суммы отступного платежа со стороны лизинговой компании", - говорится в определении. "Энергия" должна был уплатить 2,87 млн руб., сочли судьи.

Общие подходы

СКЭС ВС РФ сформулировала также общие подходы к рассмотрению подобных споров. "Плата за односторонний отказ или изменение договорных условий (...) не должна носить заградительный характер (...), а также становиться исключительно средством обогащения кредитора, делая экономически обременительным для должника реализацию собственного правомочия, - говорится в определении. - В частности, лизингодатель не должен необоснованно препятствовать лизингополучателю в реализации права на досрочный выкуп предмета лизинга, устанавливая обременительный (несоразмерный имущественным потерям) размер платежа за прекращение договора". Иной подход, по мнению коллегии, приводил бы к тому, что у лизинговой компании появлялась возможность извлечь двойную выгоду от предоставления в пользование разным лицам одной и той же денежной суммы в отсутствие имущественных потерь.

"...Возложение на лизингополучателя обязанности по внесению платы за финансирование за периоды после того, как оно фактически было возвращено лизингодателю (как в случае продажи предмета лизинга при расторжении договора, так и в случае досрочного выкупа предмета лизинга по инициативе лизингополучателя), является недопустимым вне зависимости от того, каким именно способом в договоре сформулировано соответствующее условие (уплата "отступного платежа" или "суммы закрытия сделки", включение соответствующих параметров в формулу определения завершающей договорной обязанности и т.п)", - сказано в определении СКЭС ВС РФ.