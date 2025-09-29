Поиск

Господдержка экспорта продукции АПК РФ в 2026 г. может снизиться в 2,3 раза

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в 2026 году предусмотрено в объеме 20 млрд 629,9 млн рублей против 47 млрд 718,3 млн рублей в 2025 году, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджете на предстоящую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

Таким образом, оно снизится в 2,3 раза.

На 2027 год предусмотрено 21 млрд 762,2 млн рублей. В 2028 году предполагается существенный рост - до 52 млрд 187,8 млн рублей.

Большая часть этих средств будет предоставлена для субсидирования льготного кредитования в рамках экспортных программ АПК. Так, на 2026 год запланировано 8 млрд 815,4 млн рублей против 28 млрд 437,5 млн рублей в 2025 году, на 2027 год - 9 млрд 920,2 млн рублей, на 2028 год - 39 млрд 168,2 млн рублей.

Господдержка, направленная на снижение затрат на транспортировку сельхозпродукции и продовольственных товаров, в 2026-2028 годах составит ежегодно по 10 млрд рублей против 15 млрд рублей в 2025 году.

Как сообщалось, президент РФ поставил перед АПК задачу к 2030 году нарастить экспорт продукции АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, то есть до $55,2 млрд. По данным ФТС, в 2024 году экспорт составил $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В январе-июле 2025 года РФ экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $20,5 млрд, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($23,9 млрд).

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Задержан начальник управления Росгвардии по Северной Осетии

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });