Господдержка экспорта продукции АПК РФ в 2026 г. может снизиться в 2,3 раза

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в 2026 году предусмотрено в объеме 20 млрд 629,9 млн рублей против 47 млрд 718,3 млн рублей в 2025 году, сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджете на предстоящую трехлетку, внесенному правительством в Госдуму.

Таким образом, оно снизится в 2,3 раза.

На 2027 год предусмотрено 21 млрд 762,2 млн рублей. В 2028 году предполагается существенный рост - до 52 млрд 187,8 млн рублей.

Большая часть этих средств будет предоставлена для субсидирования льготного кредитования в рамках экспортных программ АПК. Так, на 2026 год запланировано 8 млрд 815,4 млн рублей против 28 млрд 437,5 млн рублей в 2025 году, на 2027 год - 9 млрд 920,2 млн рублей, на 2028 год - 39 млрд 168,2 млн рублей.

Господдержка, направленная на снижение затрат на транспортировку сельхозпродукции и продовольственных товаров, в 2026-2028 годах составит ежегодно по 10 млрд рублей против 15 млрд рублей в 2025 году.

Как сообщалось, президент РФ поставил перед АПК задачу к 2030 году нарастить экспорт продукции АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, то есть до $55,2 млрд. По данным ФТС, в 2024 году экспорт составил $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В январе-июле 2025 года РФ экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на $20,5 млрд, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($23,9 млрд).