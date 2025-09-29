Поиск

Мантуров поручил проработать меры допподдержки экспорта сельхоз- и спецтехники

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг, Минсельхоз и Минфин совместно с Банком России проработают меры дополнительной поддержки экспорта продукции российских производителей сельскохозяйственной и специальной техники.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, соответствующее поручение дал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров по итогам совещания по развитию сельскохозяйственного и специального машиностроения.

"В ходе совещания Денис Мантуров отметил, что постоянный рост производства сельскохозяйственной и специальной техники в предшествующие годы позволил в целом насытить рынок. При этом сейчас поддерживать баланс увеличившихся производственных мощностей и спроса необходимо не только за счет внутреннего потребления, но и с учетом возможностей расширения экспортных поставок", - говорится в пресс-релизе.

Российский рынок как сельхозтехники, так и спецтехники по итогам января-августа 2025 года показал значительное падение объемов, говорится в сообщении со ссылкой на замглавы Минпромторга Альберта Каримова. На отечественную технику в сегменте АПК приходится сейчас 57% рынка, доля российской спецтехники на внутреннем рынке составляет 26%.

Меры поддержки производства экспортной продукции предлагается принять дополнительно к уже действующим программам - субсидирование скидок для покупателей сельскохозяйственной техники (постановление №1432) и дорожно-строительной техники (постановление №823), программы льготного лизинга спецтехники и сельхозтехники, финансируемые с использованием облигаций "ДОМ.РФ" (позволяют предлагать конечным потребителям лизинговую ставку на уровне 8-12%).

Одновременно для защиты внутреннего рынка Мантуров поручил Минпромторгу, Минсельхозу, Росстандарту и ФТС совместно с АО "Электронный паспорт" проработать переход от декларирования к обязательной сертификации всей основной сельскохозяйственной и специальной техники, вводимой в оборот на территории ЕАЭС, а также постановки техники на учет в момент ее выхода в обращение в РФ.

Мантуров также обратил внимание на необходимость снижения себестоимости продукции российских машиностроителей. "В этой связи правительство готово оказать существенную поддержку проектам модернизации и автоматизации производства, а также по запросам производителей привлекать ФАС, надзорные и правоохранительные органы в тех случаях, где есть сомнения в обоснованности повышения цен поставщиками сырья, материалов и комплектующих", - отмечается в сообщении кабинета министров.

